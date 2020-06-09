Настройка ПО для поиска по данным на сайте (данные в MySQL, бэк PHP)

Приветствую!

Необходима настройка ПО для поиска и индексации по данным из БД MySQL 5.7 (8 таблиц).

Я предоставлю тестовый набор данных: дамп БД с таблицами по 5000 записей в каждой.

Полный набор данных - около 7 млн. записей, ~ 10 GB для индексации.

Язык контента - русский, английский.

ПО:

В качестве главного кандидата ПО - Sphinx 3, но я рассмотрю любые конкретные предложения, которые способны выдавать результат за 50-100 мс в условиях ограничений по RAM 8..16 GB на среднем по производительности выделенном сервере.

Задачи у поиска такие:

Релевантный поиск по всему набору данных

Поиск с ограничением по категории сайта

Автодополнение строки поиска, в зависимости от категории сайта

Поиск похожих объектов по имени, в зависимости от категории сайта

Настройка будет производится на выделенном вам VPS на Debian 9. Всё ПО нужно будет установить самостоятельно.

Так же необходима инструкция по переходу на более мощный продакшн-сервер, и ваши рекомендации по соответствующему изменению настроек.

Поиск будет использоваться совместно с PHP 7.3 бекендом, и так же я хотел бы получить рекомендации по оптимальному способу вызова поиска из бекенда.

Спасибо за внимание)