Перевод с Magento 1 на Magento 2

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки631 просмотр

Magento 1 - 2,  программист или специалист по магазинам

Нужно перевести с Magento 1 на Magento 2

Возможно переход на Shopware

Установить SEO

Настройка модулей

Адаптация к конкретным потребностям клиента

Установка модулей и их обслуживание

Работа удаленная Связь по вацапу,вайберу, телеграмм и т.д.  

Оплата договорная, достойная.

Magento
5 лет назад
Abcbaugroup
Владимир 
59 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Рустам
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
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Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
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год назад
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5 лет назад