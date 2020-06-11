SVMP -- Secure Virtual Mobile Platform инсталяция

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Закрыт2 заявки417 просмотров

Нужна помощь по установке:

The Secure Virtual Mobile Platform is a free and open source system for running virtual smartphones in the cloud.

https://svmp.github.io/server-install.html#installation

5 лет назад
PrimRed
30 лет
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