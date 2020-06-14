Установить приложение (NodeJS + Express + MongoDB) на VPS сервер

$5
  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок1057 просмотров

Нужно установить приложение, которое работает на NodeJS + MongoDB на купленный VPS сервер и привязать скрипт на мой домен. Также объяснить, как включать и выключать приложение, перезагружать и т. п.

Все данные сервера предоставлю.

Ссылка на приложение: https://cezerin.org/

GitHub: https://github.com/cezerin2

MongoDBNode.js
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gilfanov
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