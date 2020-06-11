Требуется помощь в настройке 3proxy для работы с USB модемами.

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﻿Требуется помощь в настройке 3proxy для работы с USB модемами на raspberry pi 4. 

Крнфиг и подробности, что именно делал, можно посмотреть тут: pastebin.com/tGiqtfbD

К сожалению, ssh прокинуть не могу, придётся всё делать моими руками. Говорите, чего-куда, а я делаю 

5 лет назад
vitvit
51 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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