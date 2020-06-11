﻿Требуется помощь в настройке 3proxy для работы с USB модемами на raspberry pi 4.

Крнфиг и подробности, что именно делал, можно посмотреть тут: pastebin.com/tGiqtfbD

К сожалению, ssh прокинуть не могу, придётся всё делать моими руками. Говорите, чего-куда, а я делаю