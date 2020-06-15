Нужно настроить jira dashboard для всех существующих проектов пример дешборда на картинке. Подробности в личку
Нужно показать установку сертификата эцп
Здравствуйте, не могу правильно установить сертификат эцп, нужен для выписки из росреестра, постоянно при подписании выдает ошибки, то сертификата не видел то нарушена цепочка
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