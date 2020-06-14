Донастроить Django

Имеется такой сайт, django, только выложил: http://213.139.208.51

Стилей нет, но скрипты работают, так и должно быть. А вот с админкой проблема:

http://213.139.208.51/admin/

Здесь должны быть свои, дефолтовские стили, но их нет.

Делал не я, заказывал. Нужно теперь доделать. Может там еще что не так.