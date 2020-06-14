Добрый день. Нужна помощь настроить на сервере memcached и подключить к сайту. Сайт самописный. Кешировать нужно таблицы рейсов из БД. Загружаются данные рейсов в БД через API travelpayouts JSON методом.
Донастроить Django
Имеется такой сайт, django, только выложил: http://213.139.208.51
Стилей нет, но скрипты работают, так и должно быть. А вот с админкой проблема:
Здесь должны быть свои, дефолтовские стили, но их нет.
Делал не я, заказывал. Нужно теперь доделать. Может там еще что не так.
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