Создать трансляцию видео файла в RTSP

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Необходимо на VPS создать непрерывную зацикленную трансляцию

определенного видео файла по протоколу rtsp

Примерно должно выглядеть так

rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov

Методы решения:

https://stackoverflow.com/questions/26999595/what-steps-are-needed-to-stream-rtsp-from-ffmpeg

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