Самостоятельно изучаю вопросы настройки почтового сервера начиная с установки CentOS и далее по списку. Хотел задать вопросы по Exim и др. вопросы на тему работы с почтой, чтобы правильная картина в сложилась. ...
Создать трансляцию видео файла в RTSP
Необходимо на VPS создать непрерывную зацикленную трансляцию
определенного видео файла по протоколу rtsp
Примерно должно выглядеть так
rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov
Методы решения:
https://stackoverflow.com/questions/26999595/what-steps-are-needed-to-stream-rtsp-from-ffmpeg
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