Консультации по настройке сервера

Самостоятельно изучаю вопросы настройки почтового сервера начиная с установки CentOS и далее по списку. Хотел задать вопросы по Exim и др. вопросы на тему работы с почтой, чтобы правильная картина в сложилась.

Скорей всего будет 5 вопросов, бюджет 500 руб. Мне нужна будет ссылка на ответ, пример когда, или краткий ответ.