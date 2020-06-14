Консультации по настройке сервера

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Самостоятельно изучаю вопросы настройки почтового сервера начиная с установки CentOS и далее по списку. Хотел задать вопросы по Exim и др. вопросы на тему работы с почтой, чтобы правильная картина в сложилась.

Скорей всего будет 5 вопросов, бюджет 500 руб.  Мне нужна будет ссылка на ответ, пример когда, или краткий ответ.

CentOS
5 лет назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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