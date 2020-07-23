Поднять прокси

Доброго времени суток,

ищу человека, который поможет поднять свои прокси версии 6 и 4 в разных странах мира,

желательно дабы у вас был опыт предпочтительно в работе над сервисом который их в последствии продавал для понимания правильной настройки сервера или многолетний опыт с серверами.

Вы также должны заниматься работой с серверами в качестве своей главной деятельности для перспектив долгосрочного сотрудничества между нами.

Жду заявок с коротким описанием почему вы сможете выполнить задачу