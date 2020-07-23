Поднять прокси

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Завершен9 заявок479 просмотров

Доброго времени суток,

ищу человека,  который поможет поднять свои прокси версии 6 и 4 в разных странах мира,

желательно дабы у вас был опыт предпочтительно в работе над сервисом который их в последствии продавал для понимания правильной настройки сервера или многолетний опыт с серверами.

Вы также должны заниматься работой с серверами в качестве своей главной деятельности для перспектив долгосрочного сотрудничества между нами.

Жду заявок с коротким описанием почему вы сможете выполнить задачу

5 лет назад
pbilenchuk
38 лет
10 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

alxvll
Леонов 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$10
31 день
Escrow
Хорошо поработали )
Как иногда приятно бывает работать с человеком. Рекомендую.

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