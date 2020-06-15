Настройка сайта

Внутри корпоративной среды развёрнут Unifi контроллер (на Debian) для wi-fi тарелок. На web-морде этого контроллера есть функционал, который пытается подключиться к интернету, чтобы загрузить актуальные версии прошивок wi-fi точек и контроллера, и у него это не получается сделать. Лог:

WARN api - websocket session error:Connection timed out

WARN api - websocket session error:Connection timed out

WARN api - websocket session error:Connection timed out

WARN fwupdate - Cannot download latest controller version: connect timed out

На прокси сайт, до которого он пытается достучаться, разрешён. WGET и APT настроены на прокси и работают нормально. Глобальные настройки прокси в линксе прописаны, но, видимо, не работают.

Либо необходимо сделать как-то правильно глобальные настройки прокси системы, либо настроить через NGINX, либо ещё как-то. НАТ пока что не рассматривается как вариант решения.

Задача для знающего специалиста видится не совсем сложной. Если можно просто прислать код, который необходимо будет изменить под корпоративные реалии и который можно будет просто потом скопировать-вставить на виртуальную машину, было бы круто. Если нужен доступ к самой машине, то будем рассматривать варианты.