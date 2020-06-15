Настроить цели на сайте через Google Tag Manager

Есть два сайт: sexylashes.ru и browmart.ru

Для них нужно настроить цели.

Список действий, которые нужно отслеживать предоставлю, GTM установлены.

Вероятно цели нужно будет установить и в google analytics/метрике, чтобы они работали в GTM, но я в этом не уверен.