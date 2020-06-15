Настроить цели на сайте через Google Tag Manager

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Закрыт1 заявка368 просмотров

Есть два сайт: sexylashes.ru и browmart.ru 

Для них нужно настроить цели.

Список действий, которые нужно отслеживать предоставлю, GTM установлены.

Вероятно цели нужно будет установить и в google analytics/метрике, чтобы они работали в GTM, но я в этом не уверен.

5 лет назад
genick
Никита 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Алина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

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