Требуется разработчик на wordpress. Сайт на 3-4 страницы. Создание и настройка сайта. Верстка по готовому дизайну. И программирование на платформе вордпресс.
Настроить цели на сайте через Google Tag Manager
Есть два сайт: sexylashes.ru и browmart.ru
Для них нужно настроить цели.
Список действий, которые нужно отслеживать предоставлю, GTM установлены.
Вероятно цели нужно будет установить и в google analytics/метрике, чтобы они работали в GTM, но я в этом не уверен.
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