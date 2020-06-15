Требуется разработчик на wordpress. Сайт на 3-4 страницы. Создание и настройка сайта. Верстка по готовому дизайну. И программирование на платформе вордпресс.
Требуется специалист на тильду
Требуется специалист на тильду, Для создание сайтов на тильде по шаблону, а также доработок на существующих сайтах
На длительно сотрудничество.
Оплата по часовая или по проектная
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