Требуется разработчик на wordpress. Сайт на 3-4 страницы. Создание и настройка сайта. Верстка по готовому дизайну. И программирование на платформе вордпресс.
Настроить сайт на django.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо настроить сайт на django. на проекте есть веб панель plesk и она конфликтует с проектом
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