Настроить сайт на django.

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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам необходимо настроить сайт на django. на проекте есть веб панель plesk и она конфликтует с проектом

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