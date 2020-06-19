Настроить сайт на django.

Имеется такой сайт, django, только выложил: http://213.139.208.51 Стилей нет, но скрипты работают, так и должно быть. А вот с админкой проблема: http://213.139.208.51/admin/ Здесь должны быть свои, дефолтовские стили, но их нет. Делал ...