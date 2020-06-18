Настройка ISP Billmanager

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Закрыт4 заявки428 просмотров

Добрый день, господа фрилансеры

Нужно настроить billmanager и перенести туда клиентов или завести туда клиентов ручками.

1. Настройка документооборота, загрузка выписок из банка, выгрузка счетов и актов в 1С

2. Настройка тарифных планов и опций

3. Настройка почтовых уведомлений и поступлениях и списаниях, активации/деактивации услуги

4. Настройка договоров и способов оплаты в зависимости от типа клиента ФЛ или ЮЛ

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