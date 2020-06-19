Настроить windows server2012

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки304 просмотра

Есть свежий установленный windows server 2012 на выделенном сервере. 

Необходимо:

1. Установить русский язык 

2. Скачать Chrome и сделать его по умолчанию

3. Установить архиватор ZIP

4. На рабочем столе есть Zennoposter. Его запустить. 

5 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Семен
 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
327 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
5 лет назад
Костя
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва(-2)
5 лет назад
Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад