Поднять и настроить VPS/VDS nginx + php-fpm

Важен опыт поднятия и настройки nginx + php-fpm!!!!

Перенести сайт с шаред хостинга под CMS WP

Дата центр должен быть в МСК, если у вас есть опыт работы с хостерами у кого есть CDN по РФ и европе +

Для начала хватит минимальных требований по железу. От 1гб, SSD NVMe

Желательно уложиться по абонентской в месяц до 500р. , какую Панель предлагаете установить ISP или хватит VESTA ?

P.S сервер в дальнейшем планируется улучшать в плане железа и тд., ваши предложения в лс!