Поднять и настроить VPS/VDS nginx + php-fpm

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен13 заявок481 просмотр

Важен опыт поднятия и настройки nginx + php-fpm!!!!

Перенести сайт с шаред хостинга под CMS WP

 Дата центр должен быть в МСК, если у вас есть опыт работы с хостерами у кого есть CDN по РФ и европе +

Для начала хватит минимальных требований по железу. От 1гб, SSD NVMe

Желательно уложиться по абонентской в месяц до 500р. , какую Панель предлагаете установить ISP или хватит VESTA ? 

P.S сервер в дальнейшем планируется улучшать в плане железа и тд., ваши предложения в лс!

NginxPHPWordPress
5 лет назад
kandrinn
Артем 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bagas
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$25
1 день
Escrow
Рекомендую 100%! Дмитрий поднял VPS на FRE BDD за один вечер, без панели управления с помощью терминала, а это значит что нагрузки на сервер намного меньше. Мало специалистов кто умеет настраивать сервера подобным, профессиональным образом. Обращайтесь исключительно к нему, посмотрев предложения от других "специалистов, понял, что все они на начальном уровне, насмотревшиеся ютуба.
Приятное общение, быстрая оплата на карту. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
14 часов назад
320 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-10
Системное администрирование
Ливандовский
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
день назад
110 отзывов(-1)
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Дмитрий
 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 часов назад
23 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Дмитрий
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
125 отзывов(-2)
5 лет назад
bagas
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Алексей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 отзывов(-2)
5 лет назад
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
Был
год назад
15 отзывов
5 лет назад