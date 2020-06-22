Настроить GOIP4 + FreePBX

Настроить ip телефонию через шлюз GOIP на 4 номера с FreePBX через pjsip.

Версия FreePBX - 15.0.16.56

Реализовать нужно через разные транки, с маршрутизацией через разные порты GOIP в зависимости от сотового оператора.

Настройка плагина https://www.bitrix24.ru/apps/?app=informunity.fpbx (должны корректно передаваться номера телефонов, без префиксов маршрутизации и т.д.)

Входящий вызов должен идти одновременно на всех подключенных SIP пользователей + на мобильный телефон через отдельный канал на GOIP

Удаленный доступ предоставлю.