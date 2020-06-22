Требуется настройка рассылки в sendpulse.com
Настроить GOIP4 + FreePBX
Настроить ip телефонию через шлюз GOIP на 4 номера с FreePBX через pjsip.
Версия FreePBX - 15.0.16.56
Реализовать нужно через разные транки, с маршрутизацией через разные порты GOIP в зависимости от сотового оператора.
Настройка плагина https://www.bitrix24.ru/apps/?app=informunity.fpbx (должны корректно передаваться номера телефонов, без префиксов маршрутизации и т.д.)
Входящий вызов должен идти одновременно на всех подключенных SIP пользователей + на мобильный телефон через отдельный канал на GOIP
Удаленный доступ предоставлю.
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