Установить OC

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 В наличии ноут Dell inspiron 3537, установлен ssd на 240 гб + жесткий диск на 500 Гб. Необходимо разбить ссд попалам, на каждую половину установить свою ось (хакинтош и винду). Жесткий сделать файлообменником между ними. 

5 лет назад
Gydvin
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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