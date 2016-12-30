Krafterff

Владислав Krafterff

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Eupho_oria
Валентин 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Сделать баннеры. баскетбольная тематика
Четко поставленная задача, наличие необходимых материалов и всегда на связи. Однозначно, рекомендую!
четко, быстро, качественно рекомендую!
Ответный отзыв
Zvezdnij-Format
Елена 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 часов назад
$7
8 баллов
8 лет назад
Написать описание к продукту. Продающий текст
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Ответный отзыв
annie_st
Анна 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Перевод с русского на английский
В общем и целом все ок
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tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Нужно сделать макет штампа для высечки коробки в формате PDF
Прекрасный заказчик. Все своевременно и четко. Рекомендую
быстро качественно!
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SmartDesign
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1695
10 баллов
8 лет назад
Магазин+парсер
HTML
Быстрый фидбек, никаких проблем с оплатой. Рекомендую.
Быстро, качественно!
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