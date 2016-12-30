сайт работает на опенкарте подробности в тз
- $130Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
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Так же нужны мелкие доработки по сайту, все указано в файле в качестве системы управления контентом (CMS) используется индивидуальная разработка на базе фреймворка Symfony База данных MySQL если какие-то вопросы есть пишите ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно нарисовать дизайн продукта с нуля. В файле ТЗ все подробно описывается работу мы оценили в 3-4 часа даже для начинающих дизайнеров. Присылайте так же пожалуйста свое портфолио Все вопросы в ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
тз в личкуДизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
так же нужны мелкие доработки по сайту, все указано в файле в качестве системы управления контентом (CMS) используется индивидуальная разработка на базе фреймворка Symfony База данных MySQL если какие-то вопросы есть пишите ...Базы данных1 исполнительЗакрыт5 лет назад
хост на nic.ru почта на яндексе емайл сервис на рассылки getresponse вопросы в личкуСистемное администрирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
сайт https://storeoffuture.ru/ нужно продвижение под определенный кластер запросов так же нужен полный аудит сайта и варианты по устранению неполадок и улучшению привлекательности сайта для поисковых машин пишите сразу готовые варианты что ...Поисковые системы (SEO)33 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
1 файл старая верстка .ai 2 фото как должен выглядеть наш новый рендер .jpg (фиолетовая коробка узкое фото) 3 как выглядит сейчас рендер .jpg ( с фламинго) 4. фото с примером ( ...3D-графика4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть 10 историй к ним нужно придумать максимально завлекающие заголовки ЦА женщины 35+ В файле пример 1 истории пишите в личку сразу ваш вариант названия, чей понравится тому и отдадим все остальные ...Продающие тексты28 заявокЗакрыт7 лет назад
сайт перестал работать пару часов назад, в консоле на сервере digitalocean пишет такую картинуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно настроить рекламу для интернет магазина http://storeoffuture.ru/Контекстная реклама17 заявокЗакрыт8 лет назад
2 штуки 1210-166 пикселей 570-90 пикселей прикрепляю примеры как делают конкуренты материалы поможем подобрать, от вас идея как должен выглядеть макет и все реализоватьБаннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Продвигаем сайт http://storeoffuture.ru/ Баскетбольный интернет магазин Требуется комплексное продвижение. 1. СЕО оптимизация составление плана работ. Оплата только за едино кратную оптимизацию и в дальнейшем за вывод запросов в ТОП. Готовы рассмотреть другие варианты продвижение с ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Текст для объявления на американской площадке. Используем максимально простой язык. Проверять текст на читабельность будет носитель английского языка, если ему что то не понравится придется переписывать этот момент.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно составить описание к продукту(товар не для русскоязычного рынка, весь текст будет переведен в дальнейщем на 3 языка), примеры как это должно выглядеть есть на английском языке. Если не владеете ищете с других источников или ...Продающие тексты1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Нужно составить описание к продукту(товар не для русскоязычного рынка, весь текст будет переведен в дальнейщем на 3 языка), примеры как это должно выглядеть есть на английском языке. Если не владеете ищете с других источников или ...Продающие тексты3 заявкиЗакрыт8 лет назад
У нас есть готовые картинки вида спереди, сзади, видов сбоку их нужно собрать в кучу Нужно сделать по примеру как в документе( см прикрепленный файл)Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
http://gravityjump.ru/ сайт установить метрикуВеб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на godaddy и почта, нужно ее переадресовать на яндекс почтуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
пример того что нужно https://www.youtube.com/watch?v=4ql2uyCf3fE Тема Увеличение прыжка для баскетболистов 1. написать сценарий 2. озвучка Особенности: 1. мотивирующий текст и проф озвучка данные для ролика: нарезки видео, фото предоставим ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад