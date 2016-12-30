Нужно сделать макет штампа для высечки коробки в формате PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки276 просмотров

У нас есть готовые картинки вида спереди, сзади, видов сбоку их нужно собрать в кучу

Нужно сделать по примеру как в документе( см прикрепленный файл)

8 лет назад
Krafterff
31 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$10
1 день
быстро качественно!
Прекрасный заказчик. Все своевременно и четко. Рекомендую

Заявки фрилансеров

tasb
49 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн рюкзака для детей

    $40

    Необходимо разработать дизайн рюкзака для детей. Примерные размеры готового изделия 25*25. Нужно сделать эскизы именно формы, внешнего вида, а также различные варианты цветовой отделки.

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн упаковки коленного рукава

    Суть задания заключается в разработке дизайна упаковки продукта - Knee Sleeve (коленный рукав, коленный бандаж). Скину фото нашего готового продукта с лого. Рассмотрю Ваши варианты цветовой гаммы (проиводитель указывает доступные цвета - чёрный, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • «БУКЛЕТ "Преображенская православная молодежь"

    Здравствуйте, уважаемые исполнители! Требуется буклет (размера половина A4 или A4  согнутое как брошюра).  Мысли: разместить в красивом формате несколько фотографий из разного рода деятельности (крёстные ходы, трудничества,  помощь людям).  Полезный текст ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн продукта

    Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн продукта. Расширенное ТЗ дам после принятия зваявки. Спасибо.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн 'Thank You Card' после покупки товара.

    $50

    Нужно сделать небольшую двухстороннюю 'Thank You Card' после покупки товара. И нужно сделать одностороннюю 'Thank You Postcard' 6″x4.25″(148x105mm) с тем же текстом.  Логотип бренда и примеры 'thank you card' в аттаче.  one side: ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • 1 вариант этикетки для колбасы

    Собственно хочется выделиться на полках, посему ищем того кто предложит вариант этикетки для колбасы какой-то особенный. Желательно сегодня что-то показать руководству до 17 ч по мск.  В целом нужно будет всю линейку делать в ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать упаковки псевдо-3d

    Необходимо оперативно сделать 2 вида упаковок псевдо 3D (цилиндр и трапециевидный параллелепипед) - макеты для печати в фотошопе, размеры уже есть, нужно просто сделать их в трехмерном изображении в 3-х разных ракурсах для презентации.

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад