«БУКЛЕТ "Преображенская православная молодежь"

Здравствуйте, уважаемые исполнители!

Требуется буклет (размера половина A4 или A4 согнутое как брошюра).

Мысли: разместить в красивом формате несколько фотографий из разного рода деятельности (крёстные ходы, трудничества, помощь людям).

Полезный текст который хотелось бы обязательно учесть при создании буклета:

В нашей молодежке всегда есть желание жить радостно, активно, при этом оказывая помощь людям :)

Каждый может найти, что ему по душе, где он хотел бы себя проявить и быть полезным.

Чем мы занимаемся:

- поддерживаем движение "Милосердие" (кормим бездомных, ходим к деткам-отказникам, оказываем помощь конкретным семьям и отдельным людям);

- имеем на попечении 2 семьи и помогаем им сбором средств на еду,лекарства,различные нужды, помогаем в уборке;

- у нас есть воскресные встречи со священником. Во время этой встречи проходят беседы о Литургии, чаепитие. Мы задаем вопросы, обсуждаем интересующие нас темы. При этом священнику можно задать любой вопрос :)

- мы совместно отмечаем дни рождения;

- трудимся в храмах и монастырях, помогая в уборке внутри и на территории. Проводим субботники в парках;

- принимаем участие в трудовых и паломнических поездках;

- зимой катаемся на лыжах, летом выезжаем на природу с песнями и играми;

- на Рождество и Пасху принимаем участие в поздравлениях детей в больницах, пожилых людей в Доме престарелых;

- участвуем, как православные волонтеры Нижегородской митрополии, в различных епархиальных мероприятиях: городские акции по случаю церковных праздников, архиерейские богослужения, крестные ходы, приезд патриарха, праздничные выезды в другие города;

- также есть творческая группа движения "Милосердие", где можно проявить свои таланты: пение,чтение стихов,игра на музыкальных инструментах;

- участвуем в акциях в защиту жизни нерожденных детей "За жизнь,семью и трезвую Россию".

Данный буклет будет публиковаться в Храмах + привлекать единомышленников, основная идея буклета донести до молодёжи (в определённом городе) информацию о том что есть такое сообщество православное.

Примеры построения по страницам подскажу, примеры есть.