Необходимо создать упаковку для товара.
«БУКЛЕТ "Преображенская православная молодежь"
Здравствуйте, уважаемые исполнители!
Требуется буклет (размера половина A4 или A4 согнутое как брошюра).
Мысли: разместить в красивом формате несколько фотографий из разного рода деятельности (крёстные ходы, трудничества, помощь людям).
Полезный текст который хотелось бы обязательно учесть при создании буклета:
В нашей молодежке всегда есть желание жить радостно, активно, при этом оказывая помощь людям :)
Каждый может найти, что ему по душе, где он хотел бы себя проявить и быть полезным.
Чем мы занимаемся:
- поддерживаем движение "Милосердие" (кормим бездомных, ходим к деткам-отказникам, оказываем помощь конкретным семьям и отдельным людям);
- имеем на попечении 2 семьи и помогаем им сбором средств на еду,лекарства,различные нужды, помогаем в уборке;
- у нас есть воскресные встречи со священником. Во время этой встречи проходят беседы о Литургии, чаепитие. Мы задаем вопросы, обсуждаем интересующие нас темы. При этом священнику можно задать любой вопрос :)
- мы совместно отмечаем дни рождения;
- трудимся в храмах и монастырях, помогая в уборке внутри и на территории. Проводим субботники в парках;
- принимаем участие в трудовых и паломнических поездках;
- зимой катаемся на лыжах, летом выезжаем на природу с песнями и играми;
- на Рождество и Пасху принимаем участие в поздравлениях детей в больницах, пожилых людей в Доме престарелых;
- участвуем, как православные волонтеры Нижегородской митрополии, в различных епархиальных мероприятиях: городские акции по случаю церковных праздников, архиерейские богослужения, крестные ходы, приезд патриарха, праздничные выезды в другие города;
- также есть творческая группа движения "Милосердие", где можно проявить свои таланты: пение,чтение стихов,игра на музыкальных инструментах;
- участвуем в акциях в защиту жизни нерожденных детей "За жизнь,семью и трезвую Россию".
Данный буклет будет публиковаться в Храмах + привлекать единомышленников, основная идея буклета донести до молодёжи (в определённом городе) информацию о том что есть такое сообщество православное.
Примеры построения по страницам подскажу, примеры есть.
Заявки фрилансеров
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