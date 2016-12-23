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1 вариант этикетки для колбасы
Собственно хочется выделиться на полках, посему ищем того кто предложит вариант этикетки для колбасы какой-то особенный. Желательно сегодня что-то показать руководству до 17 ч по мск.
В целом нужно будет всю линейку делать в одном стиле. Лого и размеры в лс дадим исполнителю.
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