1 вариант этикетки для колбасы

Собственно хочется выделиться на полках, посему ищем того кто предложит вариант этикетки для колбасы какой-то особенный. Желательно сегодня что-то показать руководству до 17 ч по мск.

В целом нужно будет всю линейку делать в одном стиле. Лого и размеры в лс дадим исполнителю.