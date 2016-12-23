1 вариант этикетки для колбасы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
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Собственно хочется выделиться на полках, посему ищем того кто предложит вариант этикетки для колбасы какой-то особенный. Желательно сегодня что-то показать руководству до 17 ч по мск. 

В целом нужно будет всю линейку делать в одном стиле. Лого и размеры в лс дадим исполнителю. 

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

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