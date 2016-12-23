Сделать макет наклейки на уличный штендер с Новогодней тематикой

Необходимо сделать макет для уличных штендеров с новогодней тематикой (Поздравление с Новым годом). Делается для того чтобы поздравить людей с новым годом и заставить улыбнуться (но должна быть нейтральная тематика) . На макете необходимо разместить поздравления (прилагается), и украсить какими нибудь праздничными картинками.

Размер макета - ширина 55 см, высота 95 см. Реклама была памятников, никаких намеков на них не должно быть.

Возможный текст поздравления, можно рассмотреть ваши варианты.

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С Новым годом поздравляем

И от всей души желаем

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всём везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

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