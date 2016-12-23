Сделать макет наклейки на уличный штендер с Новогодней тематикой

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен2 заявки162 просмотра

Необходимо сделать макет для уличных штендеров с новогодней тематикой (Поздравление с Новым годом). Делается для того чтобы поздравить людей с новым годом и заставить улыбнуться (но должна быть нейтральная тематика) . На макете необходимо разместить поздравления (прилагается), и украсить какими нибудь праздничными картинками.

Размер макета - ширина 55 см, высота 95 см. Реклама была памятников, никаких намеков на них не должно быть.

Возможный текст поздравления, можно рассмотреть  ваши варианты.

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С Новым годом поздравляем

И от всей души желаем

Веселиться и смеяться,

Ни на что не обижаться,

Жить легко и без забот

Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом

И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,

Чтоб всегда во всём везло!

С Новым годом! С новым счастьем!

Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,

Жизнь одарит вас сполна!

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8 лет назад
west4xxx
Андрей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Заказ выполнен очень быстро и на профессиональном уровне. Когда размещался заказ , сам не видел картины чего хочу. Виктория смола угодить всем пожеланиям и требованиям. Всем рекомендую
Все отлично. Рекомендую. Быстрая коммуникация и оплата. Четкая постановка задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

robinkova_vic
Виктория 
45 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад