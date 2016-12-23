Макет в приложении. Завтра к обеду по мск. Цена бюджетная, идентичность полная. Нужно внести изменения. исходник утерян. Нужна вторая часть картинки, которая справа, ее фон, без логотипа. Но с нижней частью (названием колбасы)
Сделать макет наклейки на уличный штендер с Новогодней тематикой
Необходимо сделать макет для уличных штендеров с новогодней тематикой (Поздравление с Новым годом). Делается для того чтобы поздравить людей с новым годом и заставить улыбнуться (но должна быть нейтральная тематика) . На макете необходимо разместить поздравления (прилагается), и украсить какими нибудь праздничными картинками.
Размер макета - ширина 55 см, высота 95 см. Реклама была памятников, никаких намеков на них не должно быть.
Возможный текст поздравления, можно рассмотреть ваши варианты.
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С Новым годом поздравляем
И от всей души желаем
Веселиться и смеяться,
Ни на что не обижаться,
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.
Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,
Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всём везло!
С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!
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Выбранный исполнитель
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