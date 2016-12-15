Дизайн визитки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок209 просмотров

Все довольно таки просто.

- Сзади логотип на белом фоне.

- Спереди информация (предоставлю в лс), светлый фон, с блеклым рисунком на фоне и ненавязчиво добавить логотип Apple.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexandra_Design
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад
$6
1 день

Заявки фрилансеров

Alexandra_Design
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
8 лет назад

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