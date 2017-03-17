Здравствуйте, нужно разработать дизайн магнитов на холодильник, которые будет выдавать игровой аппарат "Макет железной дороги". Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и ...
Макет билета-сертификата на мероприятие. Срочно.
Нужно сделать макет билета-сертификата на мероприятие. Работу нужно выполнить до 14.00 максимум. Оплата на карту сразу после утверждения макета. Предложите, пожалуйста, стоимость и дайте ссылку на свое портфолио.
Размер еврофлаера 210*100
Горизонтальный двухсторонний цветной билет (лого и фоновая картинка прикреплены)
Лицевая сторона:
логотип нашей компании (young_minds)
+ нести в себе такую информацию:
- Михаил Дашкиев. (спикер)
- Как не закрыть бизнес в 2017 году, а увеличиться в 10 раз? (тема)
- VIP, 1 ряд 21 место
- МЦКИ, Аллея Героев Небесной Сотни, 1, Киев
- 17 марта 2017г., 10.00
- 0671966740
- Сергей Илков (имя участника, которому принадлежит билет)
фон (dashkiev_fon)
лого (Gerb.ai)
Заявки фрилансеров
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