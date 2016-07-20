Размер визитки стандартный, только углы закругленные. Визитка для компании по продаже дорогой парфюмерии. Информацию о наполнении визитки - исполнителю. Оплата по факту.
Концепция Годового отчета сегодня в течении дня 1 шт.
Нужно сделать одну концепции годового отчета. Подробное ТЗ в приложении.
Проблема в том, что надо сделать сегодня до 22:00 по мск, т.к. это на конкурс и это самое позднее когда мы можем подать заявку.
Никаких правок ничего не будет просто не успеем. Исполнителя выберу сейчас в течение часа-полутора.
Сразу предупрежу: для тех кто любит пообещать сроки и затянуть на денек тут так не получится, т.к. там до определенного времени суток подача заявок.
Поэтому сразу здесь оговорюсь - после 22:00 по мск сегодня работу не примем:(
Заявки фрилансеров
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