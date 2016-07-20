Дизайн визитки

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Закрыт19 заявок318 просмотров

Размер визитки стандартный, только углы закругленные.

Визитка для компании по продаже дорогой парфюмерии.

Информацию о наполнении визитки - исполнителю.

Оплата по факту.

8 лет назад
macedonskii
Алексендр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров