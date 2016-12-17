Макет размещения логотипа

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен4 заявки142 просмотра

Нужно разместить логотип на фотографии коробки (чтобы зафиксировать то, как он будет выглядеть).

Пример результата в файле 1.

Нужный логотип в файле 2.

Фото коробки в файле 3.

8 лет назад
edneo
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Ольга закрыла задачу быстро и качественно, предложив несколько альтернативных вариантов. Большое спасибо!
Полностью довольна работой с Эдуардом! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

lounee
Ольга 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад