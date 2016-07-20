Нужно разместить логотип на фотографии коробки (чтобы зафиксировать то, как он будет выглядеть). Пример результата в файле 1. Нужный логотип в файле 2. Фото коробки в файле 3.
Дизайн наклейки для игрового аппарата
Здравствуйте, нужно создать дизайн витрины для игрового макета «Железная дорога».
Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и машинки. В конце игры получает памятный сувенир - магнитик.
Аппарат по логике похож на аквариумы с рыбками, которые стоят во многих ТЦ (картинки из яндекса):
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=10725&noreask=1&source=wiz
Нужны наклейки на 4 стороны аппарата. Противоположные стороны могут быть одинаковыми.
Лучше, если картинка будет не полноцветной, а из трафаретных пленок разного цвета (если получается хорошая полноцветная картинка, её тоже нужно выставлять на конкурс).
Если Вы придумаете слоган на картинке - это будет дополнительным плюсом! (например, у аквариумов: Покорми рыбку - загадай желание!)
Необходимые размеры изображений:
Длинная сторона: 270х75 см
Короткая сторона: 150х 75 см
В приложении:
модель витрины
фотография заготовки.
фотография аналогичного аппарата
Срок конкурса: неделя!!! окончание приема заявок и выбор победителя будет сделан 23.12.16!
Конкурс продлен, к сожалению, текущие работы не устроили заказчика.
Заявки фрилансеров
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