Дизайн наклейки для игрового аппарата

# 1 — $ 100

Здравствуйте, нужно создать дизайн витрины для игрового макета «Железная дорога».

Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 4 минуты и может всё включать/выключать, водить поезда и машинки. В конце игры получает памятный сувенир - магнитик.

Аппарат по логике похож на аквариумы с рыбками, которые стоят во многих ТЦ (картинки из яндекса):

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=10725&noreask=1&source=wiz

Нужны наклейки на 4 стороны аппарата. Противоположные стороны могут быть одинаковыми.

Лучше, если картинка будет не полноцветной, а из трафаретных пленок разного цвета (если получается хорошая полноцветная картинка, её тоже нужно выставлять на конкурс).

Если Вы придумаете слоган на картинке - это будет дополнительным плюсом! (например, у аквариумов: Покорми рыбку - загадай желание!)

Необходимые размеры изображений:

Длинная сторона: 270х75 см

Короткая сторона: 150х 75 см

В приложении:

модель витрины

фотография заготовки.

фотография аналогичного аппарата

Срок конкурса: неделя!!! окончание приема заявок и выбор победителя будет сделан 23.12.16!

Конкурс продлен, к сожалению, текущие работы не устроили заказчика.