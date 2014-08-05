Karina_Gavrilova

Нужно сделать макет билета-сертификата на мероприятие. Работу нужно выполнить до 14.00 максимум. Оплата на карту сразу после утверждения макета. Предложите, пожалуйста, стоимость и дайте ссылку на свое портфолио. Размер еврофлаера 210*100 Горизонтальный двухсторонний цветной билет (лого и ...
- Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать макет футболки. Футболка белая, женская. Спереди логотип А4 на груди, прикреплен в файле. Сзади А4 - мотоцикл и надпись Driving a Bike is an Art (те слова что с большой буквы красным, остальные ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
В приложении к проекту прикрепленные файлы лицевой и оборотной сторон флаера в формате PSD. Их нужно, скажем так подготовить к отправке в типографию. Формат, размер и что там еще нужно. Сделать нужно сегодня.Дизайн продукции3 заявкиЗакрыт8 лет назад
В приложении прикрепленный файл с которого нужно качественно вырезать меня с мотоциклом. Будет вставляться на визитку на белый фон. Сделать нужно сегодня.Обработка фотографий10 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые СЕО специалисты :) Нужен толковый человек, который займется продвижением нашего сайта мотошколы [url=http://ghostriders.com.ua/]ghostriders.com.ua [/url] . Сайт еще в разработке, через пару дней будет готов к работе. Основные ключи: 1. Мотошкола 2. Мотошкола Киев , мотошкола в киеве 3. Мотошкола Днепр, мотошкола в днепре Нужен ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать рерайт текста. Тема -курсы обучения в мотошколе. Ссылка на документ с текстом - [url=https://docs.google.com/document/d/1sT_UJUYaSUzoshIaPInKfXsFC0NJJ9Q45czszgQN06A/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sT_UJUYaSUzoshIaPInKfXsFC0NJJ9Q45czszgQN06A/edit?usp=sharing[/url] Всего символов:7724 Без пробелов:6625 Количество слов:1085 Заспамленность:54% Вода:16%Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно пересохранить 2 макета в 5й версии Илюстратора (макеты с 4й версии) Стоимость?Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать такую картинку(см.вложение) в векторном формате. Пишите цену.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Меню как то скопировалось и сделало себе клона(теперь каждого подпункта двое)смотрите прикрепленный скриншот. Нужно чтобы было только одно меню. Кто поможет?) И за сколько?)HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте armoto.com.ua нужно сделать так, чтобы в слайде на сайте при клике на картинку - переходило на акцию. Раньше так было, но оно что то слетело.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
У меня есть примерно 60 кусков видео продолжительностью до минуты их нужно обрезать и склеить с нормальным переходом. Что нужно для выполнения задачи? И сколько это будет стоить?Видеомонтаж24 заявкиЗакрыт9 лет назад