Karina_Gavrilova

Гаврилова Карина Karina_Gavrilova

 
33 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Макет билета-сертификата на мероприятие. Срочно.

    Нужно  сделать макет билета-сертификата на мероприятие. Работу нужно выполнить до 14.00 максимум.  Оплата на карту сразу после утверждения макета. Предложите, пожалуйста,  стоимость и дайте ссылку на свое портфолио.   Размер еврофлаера 210*100 Горизонтальный двухсторонний цветной билет (лого и ...

    Логотип для компании
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет футболки

    Нужно сделать макет футболки. Футболка белая, женская. Спереди логотип А4 на груди, прикреплен в файле. Сзади А4 -  мотоцикл  и надпись Driving a Bike is an Art (те слова что с большой буквы красным, остальные ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • PSD в формат евролистовки

    В приложении к проекту прикрепленные файлы лицевой и оборотной сторон флаера в формате PSD.  Их нужно, скажем так подготовить к отправке в типографию. Формат, размер и что там еще нужно. Сделать нужно сегодня.

    Дизайн продукции3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • СЕО продвижение сайта мотошколы

    Здравствуйте, уважаемые СЕО специалисты :) Нужен толковый человек, который займется продвижением нашего сайта мотошколы [url=http://ghostriders.com.ua/]ghostriders.com.ua [/url] . Сайт еще в разработке, через пару дней будет готов к работе.  Основные ключи:  1. Мотошкола 2. Мотошкола Киев , мотошкола в киеве 3. Мотошкола Днепр, мотошкола в днепре  Нужен ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт текста

    Нужно сделать рерайт текста. Тема -курсы обучения в мотошколе. Ссылка на документ с текстом - [url=https://docs.google.com/document/d/1sT_UJUYaSUzoshIaPInKfXsFC0NJJ9Q45czszgQN06A/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sT_UJUYaSUzoshIaPInKfXsFC0NJJ9Q45czszgQN06A/edit?usp=sharing[/url]  Всего символов:7724 Без пробелов:6625 Количество слов:1085 Заспамленность:54% Вода:16%

    Рерайт текста
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Убрать клон меню на Joomla

    Меню как то скопировалось и сделало себе клона(теперь каждого подпункта двое)смотрите прикрепленный скриншот. Нужно чтобы было только одно меню. Кто поможет?) И за сколько?)

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать ссылку на сайте

    На сайте armoto.com.ua нужно сделать так, чтобы в слайде на сайте при клике на картинку - переходило на акцию. Раньше так было, но оно что то слетело.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Монтаж видео

    У меня есть примерно 60 кусков видео продолжительностью до минуты их нужно обрезать и склеить с нормальным переходом. Что нужно для выполнения задачи? И сколько это будет стоить?

    Видеомонтаж24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Макет футболки
Отлично поработали с Кариной. Рекомендую.
Работа выполнена отлично!
Ответный отзыв
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Рерайт текста
Очень приятно работать с человеком, влюбленным в свое дело. Получилось здорово) Карина корректный заказчик, который умеет грамотно поставить задачу. Проверка быстрая, оплата своевременная.
Галина прекрасно выполнила работу. Теперь сотрудничаем на постоянной основе!
Ответный отзыв
valgeor
52 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Картинку переделать в векторную
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Все сделано отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Roman551
Роман 
29 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Пересохранить в 5й версии Илюстратора макет с 4й
Очень приятная в общении девушка. Четкое тз. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Огромное спасибо, Роману) Он мне очень помог! Рекомендую!
Ответный отзыв
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
$10
10 баллов
9 лет назад
Сделать ссылку на сайте
Работать с Кариной очень комфортно, понимающий и ответственный заказчик, однозначно рекомендую!
Очень быстро и качественно выполнена работа. Спасибо!
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