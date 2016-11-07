Здравствуйте. Есть 2 простые задачи: нарисовать дизайн пакета (банан 20*30) - с одной стороны лого, с другой купальник и надпись. Картинка того, что точно хотелось бы есть, нужно просто перенести в програму. Собрать буклет ...
Макет футболки
Нужно сделать макет футболки. Футболка белая, женская. Спереди логотип А4 на груди, прикреплен в файле. Сзади А4 - мотоцикл и надпись Driving a Bike is an Art (те слова что с большой буквы красным, остальные черным). Файл с мотоциклом мне пришлют через час и сразу же отправлю вам.
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