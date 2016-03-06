Сделать открытку

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок141 просмотр

Нарисовать открытку: однотонный фон, добавить фото (предоставим) и надпись. Работа не сложная, но необходимо отнестись ответственно и сделать аккуратно. Пример открытки вышлем.

9 лет назад
foodisgood
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$2
2 дня
Ответственный исполнитель, рекомендую! Быстрое качественное выполнение работы, всегда на связи. Спасибо.
Отличный заказчик. Задача поставлена четко и понятно. Оплата моментальная. Рекомендую

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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