цена минимальная, т.к. нужен разовый временный вариант тз прикреплено Пишите, пожалуйста, сразу цену Оплата на qiwi строго по факту. В лс не пишите, ...
Создать Афишу для муз. группы!
Требуется создать афишу.
Требования к макетам для полиграфии
- Требуемый формат макетов –TIFF или PSD (версия PhotoShop не позднее CS3) c разрешением не менее 300 dpi (точек на дюйм). Если на изображении присутствуют мелкие тексты, то разрешение должно быть 400 dpi. Если вы создаете макет в других форматах (EPS, AI, CDR), то перед тем как отправить нам конвертируйте в форматы TIFF или PSD, так как цветопередача при печати в разных форматах меняется.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые!
- Масштаб 1:1
Заявки фрилансеров
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