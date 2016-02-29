Нужен дизайн мешка, мотив стилистика в приложенныx файлаx, детский рисунок, связанно с деревом Изначально нужны эскизы (3~6) из ниx будет выбран тот эскиз с которым продолжать работу срок 2 дня обязательно указывайте ...
Нужно нарисовать визитку
Здравствуйте уважаемые фрилансеры.
Нужно нарисовать визиту двухстороннюю.
Есть новый дизайн сайта, и нужно под него нарисовать визитку.
По требованиям из типографии.
Требования типографии в приложении новый дизайн сайта в личку сброшу
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