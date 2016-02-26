Для заказа магнитиков нужен дизайн для магнитиков. Дизайн должен быть красивый с юморком и связан с моей деятельностью риэлтора. Нужно что бы при виде моего магнитика, он вызывал добрые эмоции. Так же ...
Требуется разработка брендбука для Иван-Чая
Добрый день, требуется разработка брендбука для иван-чая.
Изготовление логотипа, варианты использования. разработка упаковки. Предложить вид упаковки.
Указывайте ваши цены за эту работу!!!! Плюс примеры ваших лучших работ!!!
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