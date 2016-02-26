Требуется разработка брендбука для Иван-Чая

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт10 заявок210 просмотров

Добрый день, требуется разработка брендбука для иван-чая. 

Изготовление логотипа, варианты использования. разработка упаковки.  Предложить вид упаковки.

Указывайте ваши цены за эту работу!!!! Плюс примеры ваших лучших работ!!!

9 лет назад
Popov88
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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