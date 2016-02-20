Требуется разработать дизайн Подарочного Сертификата на услуги Спа Студии. Качество картинки должно быть высоким, при распечатке никаких погрешностей быть не должно. Формат сертификата 100мм * 210 мм Рассмотрим варианты в сложенном ввиде(книжка)и ...
Дизайн вывески для автосервиса
Ищем исполнителя для дизайна вывески автосервиса машин. Что то типо примерного фото, но все на одном баннере.
Заявки фрилансеров
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