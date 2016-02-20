Юбилейный буклет, нарисовать обложку. Только качественный и креативный подход. Работаю без предоплат. Оплата по факту.
Дизайн упаковки для БАД
Необходимо разработать дизайн 2 упаковок для БАДов. В дальнейшем возможны регулярные заказы.
Заявки фрилансеров
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