Разработка упаковки для мармелада

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт9 заявок158 просмотров

Разработка корпоративной упаковки для мармелада:

- флоу пак;

- стикер;

- пленка для коррекса.

Разрабатываем дизайн (на примере флоу пак, адаптируем его к другим видам упаковки).

ТЗ для более детальной оценки проекта - по запросу.

Срок - 2 недели.

9 лет назад
anna_marketing
Анна 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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