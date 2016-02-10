Необходимо разработать визитку компании, уже существует разработанный фирменный стиль. А также заполнить данными 3 три персональные визитки (в уже существующий шаблон визитки)
Разработка упаковки для мармелада
Разработка корпоративной упаковки для мармелада:
- флоу пак;
- стикер;
- пленка для коррекса.
Разрабатываем дизайн (на примере флоу пак, адаптируем его к другим видам упаковки).
ТЗ для более детальной оценки проекта - по запросу.
Срок - 2 недели.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно разработать дизайн евробуклета А4 свадебной тематики. Текста нет, но есть сайт. Жду примеры ваших работ, примерную стоимость и идеи.Дизайн продукции26 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать дизайн листовки, которые в дальнейшем будут распространяться в магазинах. На листовке будет изображена продукция и информация о ней.Дизайн продукции15 заявокЗакрыт9 лет назад
Моему любимому котику ;*Дизайн продукции6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Необходимо сделать листовку-вкладыш для комплекта постельного белья. Формат А5. Образец приложил.Завершен9 лет назад
Разработка дизайна шаблона фотокниги. Книжка по типу раскраски с возможностью вставки фото и раскрасить прорисованные элементы. 24 страницы1. Фоны. Размер файла 3000 на 3000 пикселей. Цветовая модель RGB, профиль sRGB.2. Маски. Размер от 320 ...Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна эмблема для нашего отряда. По всем вопросам в лсЗакрыт9 лет назад
Надпись на табличку : Фитнес здесь! 4 этаж. Фитнес школа-студия Реванш (мелко) . есть еще логотип с тудии. Отправлю на почту. На фото место где будет висеть ...Завершен9 лет назад
Разработать рекламный флаер (буклет) тема: натяжные потолкиДизайн продукции9 заявокЗакрыт9 лет назад