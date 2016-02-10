Верстка и дизайн буклета

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Закрыт26 заявок236 просмотров

Нужно разработать дизайн евробуклета А4 свадебной тематики. Текста нет, но есть сайт. Жду примеры ваших работ, примерную стоимость и идеи.

9 лет назад
vladksv1
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров