vladksv1

Владислав Дорогин vladksv1

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dimka_spb
Дмитрий 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
37 отзывов(-9)
$20
10 баллов
8 лет назад
Переделать сайт под мобильную версию
Не удалось сотрудничество, но человек адекватный
Выполнить не смог, деньги вернул!
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