Нужно разработать дизайн евробуклета А4 свадебной тематики. Текста нет, но есть сайт. Жду примеры ваших работ, примерную стоимость и идеи.
Дизайн продукции26 заявок
Закрыт
8 лет назад
Нужно разработать дизайн евробуклета А4 свадебной тематики. Текста нет, но есть сайт. Жду примеры ваших работ, примерную стоимость и идеи.
Есть сайт, который работает, но нет его мобильной версии для удобного просмотра в телефоне. Сайт сделан на Джумле. Присылайте ваше портфолио мобильных версий, в ответ вышлю адрес сайта