Переделать сайт под мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок197 просмотров

Есть сайт, который работает, но нет его мобильной версии для удобного просмотра в телефоне. Сайт сделан на Джумле. Присылайте ваше портфолио мобильных версий, в ответ вышлю адрес сайта

Joomla
9 лет назад
vladksv1
46 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад
$20
1 день
Выполнить не смог, деньги вернул!
Не удалось сотрудничество, но человек адекватный

Заявки фрилансеров

dimka_spb
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
37 отзывов(-9)
9 лет назад

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