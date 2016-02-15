Обновить bootstrap до 3 версии

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В проекте используется bootstrap 2 версии, нужно обновить его до 3 и проверить работоспособность всех страниц. Также нужно обновить версию jquery до крайней в ветке 1.х — сейчас этому препятствует бутстрап.

Работа через git.

BootstrapGitjQuery
9 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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