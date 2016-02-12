Хтмл работы с парочкой текстов на сайте + чуть фотошопа

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки221 просмотр

Приветствую

Мне нужно отформатировать красиво тексты на сайте (хтмл страница без цмс)

5 не больших разделов (небольших буквально 15 - 20 строчек текста каждый раздел)

сделать списком может выделить как то тексты.

+ два слайда открыть псд и сделать подругому свечение от картинок

сделать нужно срочно сейчас

работы часа на два

оставьте свой скайп я сразу свяжусь

9 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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