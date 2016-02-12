Адаптивная верстка сайта под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок209 просмотров

Обязательные профессиональные требования:  

- уверенное знание и умение адаптивной верстки 

- верстка по стандартам html 5 / css 3 

- кросбраузерно / валидно 

- по возможности, верстка по принципу "пиксель в пиксель" с использованием соответствующих шрифтов 

- знание javascript / ajax и основных библиотек (jquery и тп)

Основная задача: 

- переверстать существующий сайт с учетом адаптива так, чтобы визуально он остался таким же как сейчас 

- сверстать новый сайт на основе предоставленных PSD макетов 

Обязательные личные требования: 

- неконфликтность и адекватность 

- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к деталям 

- соблюдение обозначенных вами же сроков 

- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже ненавидите) 

- умение отстоять и обосновать свою точку зрения 

- не пропадать и не ссылаться на трудности в период реализации проекта 

Короче, быть профессионалом во всех смыслах.

Детали заказа обсуждаются после предоставления портфолио! 

AJAXCSSHTMLJavaScriptjQuery
9 лет назад
Renfort
Роман 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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