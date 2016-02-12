Адаптивная верстка сайта под мобильные устройства

Обязательные профессиональные требования:

- уверенное знание и умение адаптивной верстки

- верстка по стандартам html 5 / css 3

- кросбраузерно / валидно

- по возможности, верстка по принципу "пиксель в пиксель" с использованием соответствующих шрифтов

- знание javascript / ajax и основных библиотек (jquery и тп)

Основная задача:

- переверстать существующий сайт с учетом адаптива так, чтобы визуально он остался таким же как сейчас

- сверстать новый сайт на основе предоставленных PSD макетов

Обязательные личные требования:

- неконфликтность и адекватность

- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к деталям

- соблюдение обозначенных вами же сроков

- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже ненавидите)

- умение отстоять и обосновать свою точку зрения

- не пропадать и не ссылаться на трудности в период реализации проекта

Короче, быть профессионалом во всех смыслах.

Детали заказа обсуждаются после предоставления портфолио!