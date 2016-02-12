Необходимо сверстать резиновый landing, с эффектом parallax scrolling и натянуть на какой-то бесплатный cms. Адаптивность и кроссбраузерность под все браузеры обязательна, без ошибок и понятным кодом, так как есть большая вероятность изменения текста и ...
Адаптивная верстка сайта под мобильные устройства
Обязательные профессиональные требования:
- уверенное знание и умение адаптивной верстки
- верстка по стандартам html 5 / css 3
- кросбраузерно / валидно
- по возможности, верстка по принципу "пиксель в пиксель" с использованием соответствующих шрифтов
- знание javascript / ajax и основных библиотек (jquery и тп)
Основная задача:
- переверстать существующий сайт с учетом адаптива так, чтобы визуально он остался таким же как сейчас
- сверстать новый сайт на основе предоставленных PSD макетов
Обязательные личные требования:
- неконфликтность и адекватность
- терпение к моему перфекционизму, въедливости и обоснованным придиркам к деталям
- соблюдение обозначенных вами же сроков
- умение доводить работу до конца, даже если в процессе работы вы меня уже ненавидите)
- умение отстоять и обосновать свою точку зрения
- не пропадать и не ссылаться на трудности в период реализации проекта
Короче, быть профессионалом во всех смыслах.
Детали заказа обсуждаются после предоставления портфолио!
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