Верстка landing + parallax на open source cms

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок262 просмотра

Необходимо сверстать резиновый landing, с эффектом parallax scrolling и натянуть на какой-то бесплатный cms.

Адаптивность и кроссбраузерность под все браузеры обязательна, без ошибок и понятным кодом, так как есть большая вероятность изменения текста и названия тех же кнопок.

тз + jpeg привожу ниже

landing page с эффектом parallax scrolling 

1)Heder (меню сайта)

a1) должно быть шесть кнопок меню 

b1) последовательность кнопок (слева на право) : тарифы, о компании,новости,контакты, личный кабинет, подключение.

c1)при наведении курсором на любую из кнопок, она должна изменять цвет букв с белого на красный (кроме кнопки "подключение") 

d1) при наведении курсором на кнопку "подключение", она должна изменять цвет букв с белого на черный 

e1) при нажатии на кнопку в меню, должно происходить перенаправление вниз сайта, на соответствующий кнопке блок (раздел). кроме кнопки "личный кабинет"

f1) при нажатии на кнопку "контакты" или "подключение" должно происходить перенаправление вниз сайта, на блок (раздел) "обратная связь" 

g1) при нажатии на кнопку "личный кабинет", будет происходить простой редирект на урл биллинга.

2) галерея для рекламы ( movingboxes) 

a2) галерея должна показывать только большие рекламные изображения на весь блок (раздел), с активной кнопкой "подробнее" и так называемого меню самой галереи в виде точек (черные-желтые), в правом нижнем углу.

b2) галерея должна быть рассчитана на два-четыре баннера ( минимальное количество- 2, максимальное- 4)

c2) при нажатии на кнопку " подробнее" должен происходить переход на отдельную страницу, не относящуюся к структуре самой landing-page. На отдельной странице будет только описание акции и кнопка "домой" перенаправляющая обратно на landing-page

d2)независимо от количества рекламы (два или четыре баннера) она должна быть всегда зациклена по кругу и время показа одного баннера, не должно превышать 5сек

3) тарифы 

a3) " тарифы для физических лиц" и "тарифы для юридических лиц и частного сектора" должны быть одним блоком с тремя активными кнопками "заказать"

b3) при нажатии на кнопку "заказать" должно происходить перенаправление вниз сайта, на блок (раздел) "обратная связь" 

4) о компании 

a4) тут просто текст с пиктограммами, активных кнопок или ссылок в этом блоке нет 

5)новости 

a5) в блоке (разделе) должно быть три новостных блока, с жирными заголовками новостей, дата написания самой новости и под каждым заголовком внизу небольшое привью самой новости с активной кнопкой "читать далее" 

b5) при нажатии на активную кнопку "читать далее" должно происходить перенаправление на отдельную страницу, не относящуюся к структуре landing page, с полным текстом самой новости и активной кнопкой "домой" перенапрвляющая обратно на landing page 

c5) в этих трех новостных блоках, должны показываться всегда только последние три самые свежие новости компании. ссылки на архивные новости, будут внизу дублироваться на отдельных страницах, под той или иной новостью.

6) контакты она же форма обратной связи

a6) в этом блоке (разделе) должна присутствовать форма заполнения для обратной связи

b6) обязательные поля самой формы: (сверху в низ) Ваше имя, Ваш e-mail, Ваш номер телефона, желаемый тариф. справа от перечисленных полей, большое окно " Ваше сообщение"

c6)поле "желаемый тариф" должно быть выпадающим окном с четырьмя названиями наших тарифов.

d6) заявка должна отправляться на указанный email компании.

7) footer (подвал сайта)

a7) обычный текст с копирайтом + тремя активными пиктограммами социальных сетей 

b7)активные пиктограммы социальных сетей: vk, twitter, facebook 

  

9 лет назад
Timurin
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Не буду много расхваливать и описывать весь процесс сотрудничества, но скажу одно, я нашел человека, к которому буду обращаться в будущем по верстке и советовать, как идеального специалиста, который знает верстку от А до Я! Сотрудничество с Игорем, доставляет только положительные эмоции, все четко и на все 100% соответствует с тз и макетом. Чего только стоит, возможность круглосуточного мониторинга за выполнением работы.
Очень доволен совместной работой! Сейчас редко встречаются такие заказчики. Рекомендую

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание мобильной версии сайта www.apex-realty.ru

    Требуется создать мобильную версию для сайта по коммерческой недвижимости www.apex-realty.ru  Есть собственный инхаус программист, сайт на самописном движке.  Обязательно примеры работ, которые делали именно Вы.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа на пятницу - HTML-вёрстка

    Нужно доверстать сайт. Часть страниц свёрстана, т.е. и большинство стилей уже готовы. Сроки очень важны!!! Лимит 2 дня (пятница, суббота). Но в пятницу вечером нужно уже показать какие-то результаты. Оплата поэтапная. ТОЛЬКО ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка страницы по indd-файлу

    Есть четырех страничный буклет для полиграфии (смотри pdf в приложении) Его требуется при верстке адаптировать под веб и приблизить к странице http://dcrondel.org/

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    Здравствуйте. Нужна сверстать страничку лендинга - адаптивно. Скрин прикрепил. Из нюансов - RTL. Больше ничего. Прошу сразу указать цену и сроки. Спасибо и хорошего дня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка макета из псд

    $20

    Верстка макета из псд. Желательно на основе бустрап. 1600 руб. бюджет. Заказ срочный - то есть приступить нужно сегодня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта.

    Всем привет. PSD и ТЗ предоставлю после выбора топ 5 кандидатов. Я работаю в айти уже несколько лет и понимаю примерное время на выполнение такой работы. Бюджет маленький, поэтому буду выбирать по цене.

    HTML-верстка30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад