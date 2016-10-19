Верстка для WEB
- Изготовление шаблонов для Joomla 1.5, 2.5, 3
- Магазины и каталоги на базе Joomla+JBZoo, Joomla+K2
- Верстка html5 / css3 / jquery
- Адаптивная верстка (twitter bootstrap)
e-mail [email protected]
тел.: +38 (050) 153-46-91
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Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
8 лет назад
Bootstrap
Работа выполнена хорошо и в срок
Ответный отзыв
Все в порядке. Хороший заказчике
$70
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. В плане joomla сделал все супер. В будущем буду работать еще, очень понравилось, как быстро и четко все сделал. А главное правильно все написал, редко встречаются такие исполнители. Советую. Отвечает быстро, всегда на связи.
Ответный отзыв
Рекомендую, как ответственного заказчика
$80
8 баллов
8 лет назад
С заданием справился.
Ответный отзыв
Все в порядке. Очень обязательный заказчик. Рекомендую Всем
$140
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Всё выполнено качественно. Игорь действительно профессионал: все четко и по существу! Рекомендую к сотрудничеству!Результатом очень довольна.
Ответный отзыв
Очень доволен совместной работой. Рекомендую
$40
10 баллов
9 лет назад
HTML
Всё хорошо, исполнитель выполнил всё в срок и терпеливо вносил все правки
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Рекомендую всем
HTML-верстка
77 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
#134
Системы управления (CMS)
18 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#91