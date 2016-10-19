bigolub

Игорь Беспалов bigolub

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Верстка для WEB

- Изготовление шаблонов для Joomla 1.5, 2.5, 3

- Магазины и каталоги на базе Joomla+JBZoo, Joomla+K2

- Верстка html5 / css3 / jquery

- Адаптивная верстка (twitter bootstrap)

e-mail [email protected]

тел.: +38 (050) 153-46-91

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Отзывы заказчиков

Skaf13
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Адаптировать шаблон сайта для мобильных
Bootstrap
Работа выполнена хорошо и в срок
Все в порядке. Хороший заказчике
Ответный отзыв
newpilgrim
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Установка верстки сайта на движок
Отличный исполнитель. В плане joomla сделал все супер. В будущем буду работать еще, очень понравилось, как быстро и четко все сделал. А главное правильно все написал, редко встречаются такие исполнители. Советую. Отвечает быстро, всегда на связи.
Рекомендую, как ответственного заказчика
Ответный отзыв
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$80
8 баллов
8 лет назад
Верстка сайта
С заданием справился.
Все в порядке. Очень обязательный заказчик. Рекомендую Всем
Ответный отзыв
MarinaOn
Ольга 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$140
10 баллов
8 лет назад
Перенести сайт с Joomla 2.5 на 3.6, создать адаптивную версию
Joomla
Всё выполнено качественно. Игорь действительно профессионал: все четко и по существу! Рекомендую к сотрудничеству!Результатом очень довольна.
Очень доволен совместной работой. Рекомендую
Ответный отзыв
1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
10 баллов
9 лет назад
PSD to HTML
HTML
Всё хорошо, исполнитель выполнил всё в срок и терпеливо вносил все правки
Очень хороший заказчик. Рекомендую всем
Ответный отзыв
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HTML-верстка
77 отзывов(-1)
$5/час
от $10от 1 дня
#134
Системы управления (CMS)
18 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#91