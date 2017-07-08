Установка верстки сайта на движок

$70
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок276 просмотров
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http://statusdom.com/item.html

1. На слайдере будет просто картинки меняющиеся. (выбирать этаж не нужно)

2. Ниже описание по вкладкам, чтобы мы и картинки могли вставлять.

3. Сама фильтрация, мы задаем в админке квартиру, кол-во комнат, на каких этажах есть данная планировка, квадратуру, цену, тип отделки

4. Фильтр справ понятно уж как срабатывает в зависимости от параметров.

5. Этаж в с списке формируется 1-18 в зависимости от того на каких этажах есть квартира, начиная с минимального и заканчивая максимальным этажом которым мы задали.

8. В колонке есть справа значок документа это будет pdf файл с описанием планировки и т.д. мы уже сами прикрепляем pdf к квартире. Если pdf не прикрепили то значок не показывается.

На главной странице фильтр мы задаем параметры и на основании них выводится список комплексов, как в каталоге http://statusdom.com/catalogue.html которые соответствуют введенным параметрам.

1. Что это за блок - http://joxi.ru/nAyBkznfYv9dgr Куда ссылки ведут?

Эти ссылки мы будем сами указывать, либо на материал, либо на конкретный дом с фильтром.

2. Шаблон 404 страницы есть?

Нет

3. Тут капча не нужна? http://joxi.ru/LmG8JVaFe5BND2

Капча не нужна

4. http://joxi.ru/bmokLoxTxEOnvm почему при клике на эту кнопку этот поп-ап вылезает?

Просто показать как выглядит сообщение после отправки данных по форме заказать звонок или на форме где контакты. Верстальщик так сделал, что типа есть смотри.

5. Шаблон страницы объекта квартира и дом отличаются?

Страница квартиры не будет, просто кликая по квартире появляется ее планировка, это где планировка этажа, как ее увидеть, это заходишь сюда http://statusdom.com/item.html# на картинке по этажу кликни, откроется планировка этажа, а кликая по квартире в этом месте будет появляться планировка квартиры. Кстати кликая по картинке дома появляется планировка. Как сделано на верстке разбивка по этажам не нужно.

6. http://joxi.ru/brRLJDaSJdBRg2 этот фильтр сразу фильтровать должен? Кнопку подобрать туда добавить нельзя?

Можно сделать кнопку подобрать.

7. Что со слайдером на мобилках - http://joxi.ru/zANyJ0dCB51az2 почему он двойной?

В верстке небольшой косяк, можешь сделать чтобы просто картинка 1 была. Проблема задвоения как раз из-за разбивки этажей возникает.

8.  http://joxi.ru/v294aQLf3k4Dym как будут выглядеть эти вкладки?

Да как обычный текст, куда мы сможем вставлять описания и картинки.

9. Это список доступных квартир ещё - http://joxi.ru/82QD0VZhjq8NPm?

Да все верно

10. Что будет при клике http://joxi.ru/5md04kdSkZqg3m по этим ссылкам?

Будет показываться планировка квартиры в пункте 5 описал.

11. http://joxi.ru/Q2KVln5s4GOQvm что открывает данная кнопка?

Это файл pdf который можно скачать. В pdf файле мы уже сами планировку и описание сделаем.

12. Какая страница открывается при клике сюда - http://joxi.ru/KAxVxensMBVDRm

Мы задаем параметры и на основании них выводится список комплексов, как в каталоге http://statusdom.com/catalogue.html которые соответствуют введенным параметрам.

7 лет назад
newpilgrim
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
Выбранный исполнитель
bigolub
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$70
3 дня
Отличный исполнитель. В плане joomla сделал все супер. В будущем буду работать еще, очень понравилось, как быстро и четко все сделал. А главное правильно все написал, редко встречаются такие исполнители. Советую. Отвечает быстро, всегда на связи.
Рекомендую, как ответственного заказчика
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