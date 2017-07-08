Установка верстки сайта на движок

Есть сайт. Но он не доделан. Хочу сохранить внешний вид сайта. Остальное сделать заново. сайт должен быть на WordPress Сайт должен быть адаптивен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://statusdom.com/item.html
1. На слайдере будет просто картинки меняющиеся. (выбирать этаж не нужно)
2. Ниже описание по вкладкам, чтобы мы и картинки могли вставлять.
3. Сама фильтрация, мы задаем в админке квартиру, кол-во комнат, на каких этажах есть данная планировка, квадратуру, цену, тип отделки
4. Фильтр справ понятно уж как срабатывает в зависимости от параметров.
5. Этаж в с списке формируется 1-18 в зависимости от того на каких этажах есть квартира, начиная с минимального и заканчивая максимальным этажом которым мы задали.
8. В колонке есть справа значок документа это будет pdf файл с описанием планировки и т.д. мы уже сами прикрепляем pdf к квартире. Если pdf не прикрепили то значок не показывается.
На главной странице фильтр мы задаем параметры и на основании них выводится список комплексов, как в каталоге http://statusdom.com/catalogue.html которые соответствуют введенным параметрам.
1. Что это за блок - http://joxi.ru/nAyBkznfYv9dgr Куда ссылки ведут?
Эти ссылки мы будем сами указывать, либо на материал, либо на конкретный дом с фильтром.
2. Шаблон 404 страницы есть?
Нет
3. Тут капча не нужна? http://joxi.ru/LmG8JVaFe5BND2
Капча не нужна
4. http://joxi.ru/bmokLoxTxEOnvm почему при клике на эту кнопку этот поп-ап вылезает?
Просто показать как выглядит сообщение после отправки данных по форме заказать звонок или на форме где контакты. Верстальщик так сделал, что типа есть смотри.
5. Шаблон страницы объекта квартира и дом отличаются?
Страница квартиры не будет, просто кликая по квартире появляется ее планировка, это где планировка этажа, как ее увидеть, это заходишь сюда http://statusdom.com/item.html# на картинке по этажу кликни, откроется планировка этажа, а кликая по квартире в этом месте будет появляться планировка квартиры. Кстати кликая по картинке дома появляется планировка. Как сделано на верстке разбивка по этажам не нужно.
6. http://joxi.ru/brRLJDaSJdBRg2 этот фильтр сразу фильтровать должен? Кнопку подобрать туда добавить нельзя?
Можно сделать кнопку подобрать.
7. Что со слайдером на мобилках - http://joxi.ru/zANyJ0dCB51az2 почему он двойной?
В верстке небольшой косяк, можешь сделать чтобы просто картинка 1 была. Проблема задвоения как раз из-за разбивки этажей возникает.
8. http://joxi.ru/v294aQLf3k4Dym как будут выглядеть эти вкладки?
Да как обычный текст, куда мы сможем вставлять описания и картинки.
9. Это список доступных квартир ещё - http://joxi.ru/82QD0VZhjq8NPm?
Да все верно
10. Что будет при клике http://joxi.ru/5md04kdSkZqg3m по этим ссылкам?
Будет показываться планировка квартиры в пункте 5 описал.
11. http://joxi.ru/Q2KVln5s4GOQvm что открывает данная кнопка?
Это файл pdf который можно скачать. В pdf файле мы уже сами планировку и описание сделаем.
12. Какая страница открывается при клике сюда - http://joxi.ru/KAxVxensMBVDRm
Мы задаем параметры и на основании них выводится список комплексов, как в каталоге http://statusdom.com/catalogue.html которые соответствуют введенным параметрам.
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