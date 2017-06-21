Доработка категории open cart 2.3

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки122 просмотра
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Есть сайт: http://halal-pizza.moscow

1) Необходимо добавить "+" "-" в категории товаров

2) добавить опции в категории товара (выбор 30см или 40см)

цена должна изменяться в зависимости от выбора  "+" "-"  и опций

Все это есть и успешно работает в карточке товара

Схематичный пример того как это работает здесь (дизайн не нужно делать): https://dominospizza.ru/category/picca

7 лет назад
R0LeXx
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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