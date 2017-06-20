Перенос сайтов

Переношу несколько сайтов на новый хостинг. Есть следующие задачи:

1. Перенос сайта на новый хостинг

2. Удаление кода sape

3. размещение рекламы (адсенс и т.п.)

4. Склейка домена

4. Есть проблемы с открытием некоторых страниц. Нужно посмотреть в чем проблема.

Требования - знание php, cms joomla, dle, wordpress. В скором времени будут еще сайты. Напишите, плз, цены на данные работы. Сайты скину в личку. Спасибо.