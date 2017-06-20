Перенос сайтов

Добрый день! Для проекта Vegetus.by нужно установить новую готовую верстку на новый движок (WP или OpenCart) + перенести товары (аккуратно для СЕО, так как поменяется структура каталога - будет ТЗ) + нужна привязка к платежной системе + интеграция ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Переношу несколько сайтов на новый хостинг. Есть следующие задачи:
1. Перенос сайта на новый хостинг
2. Удаление кода sape
3. размещение рекламы (адсенс и т.п.)
4. Склейка домена
4. Есть проблемы с открытием некоторых страниц. Нужно посмотреть в чем проблема.
Требования - знание php, cms joomla, dle, wordpress. В скором времени будут еще сайты. Напишите, плз, цены на данные работы. Сайты скину в личку. Спасибо.
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